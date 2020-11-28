Когда Центральную Россию накроет антициклон «Сибиряк», сообщили в Гидрометцентре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С середины следующей недели в Центральную Россию придет антициклон «Сибиряк», который принесет малооблачную, но морозную и сухую погоду. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

«Я не знаю, что такое «Сибиряк». Это условное название … Но на самом деле это сибирские антициклоны, которые в это время устанавливаются обычно над азиатской территорией России. Это происходит каждый год, это такой климатический фактор. И вот его отрог, его западная периферия будет влиять на территорию центральных областей России, начиная с середины следующей недели, то есть среда, четверг, пятница, суббота», - заявил эксперт.

По его словам, влияние теплых западных воздушных потоков, которые принесли мрачную, слякотную погоду, с осадками в виде дождя с мокрым снегом жители Центральной России будут наблюдать до среды, 2 декабря, когда начнется постепенное усиление сибирского антициклона с повышением давления и уменьшением количества осадков.

Голубев сообщил, что под влиянием сибирского антициклона будет преобладать облачная погода, температура начнет постепенно понижаться, и к четвергу опустится до 0 - -5, в пятницу уже до -4 - -9 градусов в ночные часы, а днем около -2 - -4 градуса с юго-восточным ветром.

«Можно сказать, что в принципе эта погода лишь слегка приблизится к норме, такая температура среднесуточная. Сейчас же ноябрь заканчивается на рекордных значениях среднемесячной температуры, то есть температура сейчас значительно выше нормы», - отметил он.

При этом он сообщил, что предварительно в декабре, среднемесячная температура на европейской территории будет также слегка выше нормы, где-то на 1-1,5 градуса.