Китайский зонд «Чанъэ-5» вышел на лунную орбиту и готовится к посадке Фото: REUTERS

Китайский возвращаемый космический аппарат «Чанъэ-5», направленный к Луне для сбора образцов реголита, в субботу, 28 ноября, успешно вышел на орбиту спутника Земли, и готовится к совершению посадки. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

По данным национального космического управления КНР, беспилотный корабль «совершил торможение» в 20:58 по пекинскому времени (15:58 мск), когда находился в 400 км от поверхности Луны, выключив двигатели в соответствии с планом. Следующей его задачей станет совершить мягкую посадку под воздействием лунной гравитации.

Как писал сайт kp.ru, китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» во вторник, 24 ноября, успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», который должен доставить на Землю образцы лунного грунта примерно через три недели.

Ожидается, что китайский аппарат доставит около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успешного выполнения задания миссия станет первой с конца 1970-х годов по доставке реголита на нашу планету.