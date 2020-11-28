Песков прокомментировал представительство России на инаугурации президента США

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Посол России в США может быть на инаугурации американского президента в январе следующего года, однако представительство нашей страны на данном мероприятии не предусмотрено. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На инаугурации президента США нет представительства других стран … Посол, естественно, может пойти», - сказал представитель Кремля, напомнив, что четыре года назад на инаугурации американского президента присутствовал глава российской дипмиссии.

Песков отметил, что на инаугурацию иногда приглашают кого-то персонально, однако иностранные лидеры не приглашаются.

Напомним, ранее сообщалось, что действующий американский лидер Дональд Трамп уже готовится к передаче власти своему сопернику - кандидату от демократической партии Джо Байдену, а сам демократ заявил о своих планах на первые сто дней президентства.

Однако позже Трамп назвал условие, при котором он готов покинуть Белый дом. По его словам, для этого необходимо, чтобы коллегия выборщиков проголосовала за его соперника. На следующий день он заявил об условии, при котором Байден сможет попасть в Белый дом. Демократ должен докажет, что 80 миллионов голосов избирателей, отданных за него на президентских выборах в США, были получены честным путем.