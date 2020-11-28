В ВЭБ.РФ считают, что спад российской экономики в 2020 году будет меньше 4% Фото: REUTERS

Спад ВВП России в текущем году ожидается на уровне 3,8 - 3,9 процента. Так считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, который назвал слишком пессимистичным прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина о спаде российской экономики в 2020 году на 4,5 процента

«Думаю, что по году (спад ВВП России) будет меньше 4 процентов. Наш прогноз - минус 4 процента, МЭР давало минус 3,9 процента. Но я думаю, что реально это будет минус 3,8-3,9 процента», - приводит ТАСС слова экономиста, который указал на хороший третий квартал

По его оценке, в октябре спад составил 4,6 процента, это -0,5 процента к ВВП в сентябре, за десять месяцев спад составил около 3,6 процента.

Как писал сайт kp.ru, Кудрин предсказал спад российской экономики в 2020 году на 4,5 процента, а также заявил, что количество россиян, живущих за чертой бедности, вырастет на один миллион. Кроме того он указал на то, что Россия должна будет заместить нефтяной экспорт в ближайшее десятилетие. При этом назвал такую задачу особенно сложным вызовом, отметив, что российская экономика сильно зависит от нефти.