Косачев рассказал, как США воспользовались убийством иранского ученого-ядерщика

Константин Косачев. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вашингтон воспользовался убийством ведущего иранского физика - ядерщика, руководителя организации исследований по созданию ядерного оружия Мохсена Фахризаде как поводом для подготовки к масштабным боевым действиям на Ближнем Востоке. Так считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Политик заявил, что американские СМИ со ссылкой на заявление Пентагона сообщают о переброска истребителей США в Арабские Эмираты, возвращении авианосца «Нимиц» ВМС США в зону Персидского залива. По его словам, такие «приготовления» свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, «спусковым крючком» для которых может послужить убийство иранского ученого.

«Все эти приготовления свидетельствуют о готовности к масштабным боевым действиям, для которых нужен «спусковой крючок», каким вполне может стать гибель иранского ядерщика. Опасные игры, последствия которых не предсказуемы, но точно негативны. И вина за это не на иранском руководстве», - написал он на странице Facebook.

Косачев отметил, что кто бы ни стоял за убийством, его, «безусловно, можно характеризовать как теракт, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе», поскольку оно спровоцирует жесткую реакцию Ирана.

Напомним о смерти ученого стало известно 27 ноября. Минобороны Ирана назвало произошедшие терактом. МИД Исламской республики указал на наличие серьезных оснований полагать, что к убийству причастен Израиль. Как писал сайт kp.ru, Тегеран пообещали ответить на убийство ученого.