Назван вероятный срок возобновления строительства «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет продолжено в начале декабря после примерно годичной паузы. Таким образом, возобновить укладку трубопровода планирует в 2020 году.

Как передает радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG, управление водных путей и судоходства в Штральзунде призвало капитанов судов соблюдать особую осторожность при движении южнее района Адлергрунд в Балтийском море из-за начала строительных работ с 5 декабря. В данном районе заканчиваются две ветки газопровода, ведущие от точки выхода на берег станции в Лубмине - в Балтийское море.

В Nord Stream 2 AG уточнили, что концы газопровода поднимут со дна моря и проложат еще 2,6 километров будущей газовой трассы. На данный момент необходимо проложить примерно 75 километров, чтобы соединить нитки трубопровода.

Напомним, накануне норвежская компания Det Norske Veritas заявила, что не отказывается от сертификации газопровода «Северный поток – 2», и продолжит услуги, касающихся труб магистрали, несмотря на угрозы американских санкций относительно инспектирования судов, обслуживающих проект, однако компания прекратит работы, связанные с морскими судами.