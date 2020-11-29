Коронавирус в Москве, последние новости на 29 ноября 2020 года: открыт ГУМ-Каток, москвичи устраивают дорожные драки в масках

За последние сутки в Москве выявили 7320 новых случаев коронавирусной инфекции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Москве выявили 7320 новых случаев коронавирусной инфекции. Это меньше, чем днем ранее, но спад значительным не назовешь. Были госпитализированы 1518 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 419 человек. Большинство заболевших (более 40%) – это люди от 18 до 45 лет. По данным столичного Депздрава, все заболевшие пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, в столице отменены все массовые мероприятия. Но на каток сходить можно. Одним из первых заработал ГУМ-Каток на Красной площади. Первые массовые сеансы доступны уже сегодня, 29 ноября. Билеты можно купить на официальном сайте. На другие же катки пускают на бесплатные сеансы, но перед этим придется просканировать QR код. В случае, если в то же время каток посещал зараженный, гостями придет SMS сообщение.

В столице продолжает действовать перчаточно-масочный режим. Но не всегда те, кто в масках заслуживают похвалы. Так, жители одной из многоэтажек в Новой Москве устроили массовую драку из-за места на парковке. В бою сошлись четверо мужчин и, удивительное дело, все были в масках. Бойню на видео снял один из очевидцев.

Тем временем в Москве полным ходом заработала новая система выдачи лекарств от коронавируса. Теперь пациентам их привозят фельдшеры скорой помощи и врачи поликлиник. С доставкой на дом и абсолютно бесплатно.

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