Акция протеста в Париже переросла в беспорядки Фото: REUTERS

В Париже очередная акция против принятия закона «О глобальной безопасности» переросла в столкновения между протестующими и правоохранительными органами. Беспорядки устроила многочисленная группа людей в черной одежде, которые жгут мусор в центре города, а также забрасывают полицейских бутылками и фаерами.

Очередная акция против принятия закона «О глобальной безопасности» Фото: REUTERS

Поджигать мусор начали примерно через полтора часа после начала шествия противников принятия закона, который начался с площади Республики примерно в 14:00 (16:00 мск). Протестующие направились в сторону площади Бастилии под барабанный бой.

Беспорядки устроила многочисленная группа людей в черной одежде Фото: REUTERS

Ближе к месту назначения молодые люди в чёрных капюшонах и масках начали поджигать костры, выкрикивать оскорбительные лозунги, забрасывать силовиков бутылками и фейерверками. Правоохранители применили для разгона протестующих слезоточивый газ. Однако люди в масках не разошлись.

Правоохранители применили для разгона протестующих слезоточивый газ Фото: REUTERS

Протесты во Франции начались из-за законопроекта «О глобальной безопасности», который вводит уголовную ответственность за распространение изображений лица или другого элемента идентификации представителя полиции или жандарма с целью нанести ему вред. Инициатива предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы, а также штрафа в размере 45 тысяч евро.