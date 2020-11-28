ВОЗ зарегистрировала рекордный рост числа заражений коронавирусом за сутки Фото: REUTERS

В субботу, 28 ноября, в мире зафиксировали новый рекордный прироста количества инфицированных коронавирусной инфекцией за сутки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев заражения коронавируса в мире за 24 часа составило 747 082. Таким образом с начала пандемии в мире выявили 61 299 371 заболевших COVID-19, число летальных исходов возросло до 1 439 784.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 28 ноября, антирекордом по количеству заболевших был зарегистрирован в США, где выявили 205 557 случаев заражения. Эта страна остается лидером по числу инфицированных - 12 763 997 заболевших. На втором месте антирейтинга находится Индия, где заболели 8 351 109, за ней следует остается Бразилия, где количество заразившихся составляет 6 204 220.

Больше миллиона заразившихся также выявлено Россия (2 242 633), Франция (2 157 332), Испания (1 628 208), Великобритания (1 589 305), Италия (1 538 217), Аргентина (1 399 431), Колумбия (1 280 487), Мексика (1 078 594) и Германия (1 028 089).

Напомним, днем ранее количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 441 тысячу. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус указал на неравномерность распространения пандемия коронавирусной инфекции в мире. Он заявил, что 70 процентов всех случаев и смертей приходится на четыре страны.