В Степанакерте возобновляют свою работу образовательные учреждения

В пятницу, 27 ноября, в столице Нагорно-Карабахской непризнанной республики, Степанакерте, возобновила работу первая общеобразовательная школа.

На торжественной линейке присутствовали около 300 детей. Многие принесли шарики, а также флажки России и Нагорного Карабаха. Некоторые дети пришли с портретами президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. На линейке присутствовала делегация российских миротворцев, которые содействовали открытию учебного заведена.

Еще две школы и два детских сада заработают 1 декабря текущего года.

В городе уже открылись многие магазины, заработали предприятия сферы обслуживания и транспортные компании.

Напомним, 9 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. Для контроля за прекращением боевых действий в регион направили российских миротворцев в количестве 1 960 военнослужащих, а также 380 единиц автомобильной и специальной техники и 90 бронетранспортеров.