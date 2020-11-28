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Пуск ракеты «Союз» с космодрома Куру отложили на сутки

Российский ракета-носитель должен вывести на орбиту спутник Falcon Eye 2
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во Французской Гвиане отложен на сутки, до понедельника, 30 ноября. Об этом сообщил глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

«В ГКЦ (Гвианском космическом центре) принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН (ракеты-носителя) 30.11.2020 в 04.33 мск», - написал он в Twitter

Напомним, ранее в ракете «Союз» на космодроме Куру был найден бракованный клапан. Рогозин подтвердил данную информацию, но уточнил, что аварию удалось предотвратить. Кроме того, глава «Роскосмоса» указал на снижение ответственности и качества работы поставщиков.

Как писал сайт kp.ru, российский ракета-носитель должен вывести на орбиту спутник Арабских Эмират Falcon Eye 2. Рогозин заявлял, что пуск может быть отложен только в случае ухудшения погодных условий.