Врач назвал разницу между женским и мужским алкоголизмом Фото: Василий Вахрин

Алкоголизм - серьезная проблема, которая может возникнуть как у мужчин, так и у женщин. О том, кто больше из них подвластен пристрастию к спиртному kp.ru рассказал врач-психотерапевт, доказательный нарколог, когнитивно-поведенческий терапевт, руководитель онлайн-клиники доктора Кислер Илья Кислер.

По мнению специалиста, то прекрасная половина нашего общества более стыдлива в этом вопросе в отличии от мужчин. Они также умеют тщательно скрывать свою зависимость от алкогольных напитков.

- Кто больше подвержен алкоголизму: мужчины или женщины... Пока нет таких данных. Примерно одинаково. Просто женщины более стыдливы и часто умело скрывают свою зависимость. Из-за этого они очень долгое время могут не попадать в поле зрения врачей, - объяснил Кислер.

Однако доказательный нарколог отметил, что при этом женщины гораздо быстрее осознают свою проблему.

- Если уж обратились к врачу, то хорошо его слышат, легче преодолевают анозогнозию – отрицание собственной болезни, - подытожил врач.

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