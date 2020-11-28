Дзюба травмировал пах в игре с тульским «Арсеналом» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба получил травму в ходе матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Футболист травмировал пах и не смог играть до конца встречи.

За несколько минут до конца матч Дзюба попросил замену, и покинул поле. В итоге «Зенит» доигрывал без своего капитана. Вместо Дзюбы на поле вышел Даниил Шамкин.

На данный момент точный характер травмы неизвестен. Возможно, форвард повредил приводящую мышцу.

Игра «Зенит» - «Арсенал» завершилась вничью со счетом 0:0.

Напомним, 8 ноября форварда лишили статуса капитана питерского клуба на фоне скандала с появлением в сети интимного видео с участием Дзюбы, однако на матч с «Арсеналом» футболист вышел с капитанской повязкой.

Напомним, что в начала ноября в сети опубликовали интимное видео, которое хранилось на телефоне Дзюбы. Позже стало известно, что футболист обратился в ФСБ из-за вымогательства у него 5 миллионов долларов. Оказалось, что разместивший видео требовал эту сумму, угрожая публикацией записи.