В Китае выдвинули новую версию появления коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус нового типа появился не в Китае, а в Индии летом прошлого года. Такое предположение сделали в эксперты Китайской академии наук.

Специалисты выдвинули теорию, согласно которой вирус возник на фоне сильной жары и засухи, а люди заразились от животных, поскольку были вынуждены вместе с ними «пить одну и ту же воду». И только после этого коронавирус «перебрался» в китайский Ухань, где впервые был обнаружен.

В своем исследовании китайские специалисты пытаются использовать филогенетический анализ, исследуя то, как мутирует вирус, чтобы попытаться проследить происхождение коронавирусной инфекции и обнаружить его версию с наименьшим количеством мутаций.

Эксперты заявляют, что коронавирус, обнаруженный в Ухане, не может быть назван «оригинальным». В их списке, где вирус мог зародиться, кроме Индии, есть Греция, Австралия, Чехия, Италия, Сербия, США и даже Россия. Отмечается, что вирус мог возникнуть в июле или августе в Индии или Бангладеш, либо в Пакистане.

Эксперт из Университета Глазго Дэвид Робертсон раскритиковал подобную версию.

«Авторы также проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда. Этот документ ничего не добавляет к нашему пониманию SARS-CoV-2», - привоодит Daily Mail комментарий специалиста

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поиски источника происхождения коронавирусной инфекции необходимо начинать только с китайского Уханя