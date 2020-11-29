Врач предупредила об опасности приема лекарств на спирту при аллергии на алкоголь Фото: Евгения ГУСЕВА

В аптеках можно найти множество различных препаратов и их аналогов от различных болезней. Однако далеко не все их составы подходят каждому человеку. О том, опасно ли принимать лекарства на спирту при аллергии на алкоголь, kp.ru рассказала врач аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук, член Всемирной аллергологической организации (WAO) Ксения Бочарова.

По словам эксперта, продукты распада этанола (ацетальдегид и уксусная кислота) в последнее время показывают положительные аллергологические тесты.

- Это означает, что сенсибилизация (повышение чувствительности организма к аллергенам) к уксусной кислоте может приводить к появлению крапивницы после употребления алкоголя. В таком случае, хотя и крайне редко, не рекомендуется употреблять лекарства на основе спирта, - объяснила Бочарова.

Напомним, при употребление алкогольных продуктов пациентам-аллергикам необходимо советовать со своим лечащим врачом-аллергологом, поскольку всё зависит от вида аллергии у пациента.

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