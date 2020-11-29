Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

Врач предупредила об опасности приема лекарств на спирту при аллергии на алкоголь

Эксперт рассказала о негативной реакции организма
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Врач предупредила об опасности приема лекарств на спирту при аллергии на алкоголь

Врач предупредила об опасности приема лекарств на спирту при аллергии на алкоголь

Фото: Евгения ГУСЕВА

В аптеках можно найти множество различных препаратов и их аналогов от различных болезней. Однако далеко не все их составы подходят каждому человеку. О том, опасно ли принимать лекарства на спирту при аллергии на алкоголь, kp.ru рассказала врач аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук, член Всемирной аллергологической организации (WAO) Ксения Бочарова.

По словам эксперта, продукты распада этанола (ацетальдегид и уксусная кислота) в последнее время показывают положительные аллергологические тесты.

- Это означает, что сенсибилизация (повышение чувствительности организма к аллергенам) к уксусной кислоте может приводить к появлению крапивницы после употребления алкоголя. В таком случае, хотя и крайне редко, не рекомендуется употреблять лекарства на основе спирта, - объяснила Бочарова.

Напомним, при употребление алкогольных продуктов пациентам-аллергикам необходимо советовать со своим лечащим врачом-аллергологом, поскольку всё зависит от вида аллергии у пациента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что такое аллергия на алкоголь у взрослых и как она проявляется

Хотя и редко, но врачами регистрируется аллергическая реакция на спиртное. О том, стоит ли в этом случае отказаться от алкоголя, рассказали эксперты (подробности)

Время здоровья