Простые способы заработать с помощью смартфона назвал эксперт Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Несколько простых и легальных способов заработать деньги при помощи своего смартфона назвал эксперт.

Возможность получить дополнительный заработок дает установка приложения, которое позволяет оценивать торговые заведения. Среди них Streetbee Pro, где для получения денег нежно посетить торговую точку, сделать в приложении фото и сдать их через то же приложение.

«За одну задачу можно заработать до нескольких сотен рублей», - приводит агентство «Прайм» слова директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин

Также можно заработать на мобильник фото для последующей продажи. Такие фото, по словам эксперта, часто покупают СМИ или рекламные агентства.

«Сделав фотографию для одного из фотостоков и загрузив фото на сайт, вы удивитесь, как быстро найдутся желающие ее купить, особенно если цена одного снимка будет вполне разумная», - уточнил специалист.

Аверин пояснил, что интересными могут быть фотографии с разными достопримечательностями, и городов, ресторанов, еды, а также натюрморты, пейзажи или предметные фото. Он отметил, что снимки получатся качественными, поскольку современные смартфоны оснащены качественными камерами.