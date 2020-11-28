Британия заявила о перехвате российских военных самолетов над Северным морем Фото: Александр ГЛУЗ

В субботу, 28 ноября, британские истребители Typhoon поднялись с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват двух российских самолетов Ту-142, которые приблизились к воздушным границам Великобритании над акваторией Северного моря. Такое заявление сделали в пресс-службе Военно-воздушных силы Соединённого Королевства.

«Истребители Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) были подняты в воздух на перехват российских военных самолетов над Северным морем рядом с воздушным пространством Великобритании», - говорится в заявлении пресс-службы.

В сообщении отмечается, что речь идет о российских противолодочные самолеты, «чрезвычайно важно» тщательно отслеживать их передвижение при полетах вблизи воздушных границ Великобритании.

Кроме того, говорится о том, что самолеты ВВС РФ, выполняющие полеты «в этом загруженном воздушном пространстве над Северным морем, могут представлять опасность». Также в пресс-службе Военно-воздушных сил Великобритании заявляют, что российские самолеты «редко говорят с авиадиспетчерами», часто не передают сигнал о местоположении и намерениях.