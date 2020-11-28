В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве за минувшие сутки скончались еще 72 пациента с коронавирусной инфекцией. Теперь общее число жертв болезни в столице за все время пандемии увеличилось до 8 828. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.

Ранее сообщалось, что коронавирус может быть как с симптомами, так и без них. Однако эксперт предупредил: "легкий ковид" грозит серьезными осложнениями.

По словам врача-терапевта Александра Мельникова, после covid-19 в организме действительно бывают достаточно серьезные изменения. Они могут влиять на дальнейшее состояние человека и качество жизни.

- Последствия для пациентов, кто был в реанимации или на ИВЛ, конечно, будут тяжелее. Но для бессимптомных носителей вируса болезнь не проходит бесследно, - рассказал специалист, добавив, что зачастую переболевшие "ковидом" просто забывают о том, что вообще болели, и для их здоровья нет никаких отложенных последствий.

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