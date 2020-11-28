Работник похоронного бюро, сфотографировавшийся у гроба Марадоны, раскаялся Фото: REUTERS

Сотрудник похоронного бюро, который сфотографировался рядом с открытым гробом с футбольной легендой Диего Марадоной, попросил прощения за свой поступок.

Из-за попавшего в интернет снимка в интернете разразился большой скандал. Адвокат футболиста Матиас Морла пообещал принять меры после случившегося.

Ранее сообщалось, что Клаудио Фернандес был изображен стоящим рядом с телом Марадоны вместе со своим сыном, который показывает рукой жест "класс".

Сам же Фернандес сказал в эфире "Radio 10", что решение сделать снимок было "чем-то спонтанным".

- Мой сын, как и другие, поднял палец, и они сделал фото. Я знаю, что многие обиделись и плохо это восприняли, - рассказал Фернандес.

Напомним, прощание с легендой спорта прошло при закрытом гробе, который открыли только для членов семьи, чтобы они могли в последний раз увидеть близкого человека. Известный на весь мир футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. В связи с его смертью в Аргентине был объявлен трехдневный траур.