Захарова прокомментировала призыв Германии вести переговоры с Россией с позиции силы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны ФРГ о переговорах с Россией с позиции силы.

По мнению российской стороны, Германия пока находится в позиции "зависимой страны".

- Германия до сих пор находится, не уверена, что в хорошей, но точно в очень интересной позиции - "зависимой страны в сфере безопасности". И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США, - написала Захарова в посте в Facebook.