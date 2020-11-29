Алексей Пушков оценил риск возможного начала войны из-за убийства иранского ученого-ядерщика Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на инцидент с убийством иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде и прокомментировал произошедшее.

По его мнению, преступление не приведет к началу вооруженного конфликта, а ответ Ирана на случившееся, скорее всего, не будет демонстративным.

- Тегеран заинтересован в возвращении США к соглашению о ядерной программе Ирана. Ясно, что убийство имело целью скачок напряженности и срыв такого сценария. Иран не даст повода для войны: именно этого ждут его враги, - написал политик у себя в Twitter.