Британские ученые оценили данные о российской вакцине "Спутник V" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа британских исследователей в области вирусологии оценила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и уровень ее эффективности.

По словам собеседники телеканала CBC, результаты второго промежуточного анализа информации клинического исследования сыворотки показали эффективность вакцины на 91,4 процента на 28-й день после первой инъекции и более чем 95-процентную эффективность вакцины на 42-й день.