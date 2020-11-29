Стало известно о грядущей проверке российских пенсионеров в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России в 2021 году пенсионеров намерены проверять сразу по нескольким параметрам в финансовом плане. Речь идет о дополнительных доходов людей пожилого возраста, а также тех, кто получает "северные" доплаты.

Сообщается, что проверять планируют и тех россиян, кто получает, будучи на пенсии, получает российскую пенсию, живя при этом в заграницей. Считается, что все это должно позитивно сказаться на состоянии пенсионной системы. ОБ этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишет "Прайм".

Также отмечается, что согласно результатам проверки Счетной палаты вскрылось немало нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий.

- Планируется еще более тщательная проверка правильности выплат пенсий, поскольку, с одной стороны, граждане недополучают определенную часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у ПФР возрастают расходы, -объяснила Иванова-Швец.