Число случаев коронавируса в мире превысило 62 миллиона Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии уже достигло отметки в 62 миллиона человек. Об этом в воскресенье, 29 ноября, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число случаев инфицирования зарегистрировано на территории Соединенных Штатов: там за весь период заразились более 13,2 миллиона местных жителей. Второе место в списке занимает Индия с 9,3 миллиона инфицированных. Замыкает тройку Бразилия – 6,2 миллиона. Общее число заражений по всему миру выросло до 62 158 338.

На сайте Университета отмечается также, что с начала пандемии от коронавирусной инфекции или осложнений после нее погибли 1 449 709 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Как ранее писал сайт kp.ru, американский биолог сообщила о снижении рождаемости в мире на фоне эпидемии коронавируса. Например, в Штатах сокращение достигает 10-15 процентов, хотя с начала пандемии прошло меньше года.