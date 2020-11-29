Самые популярные направления для путешествий по России осенью назвали эксперты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичный регион и Санкт-Петербург попали в тройку наиболее популярных направлений для путешествий по России осенью этого года. Об этом сообщается в исследовании экспертов сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет издание RT.

Самыми популярными авиационными направлениями для путешествия оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Жители России минувшей осенью также часто покупали билеты на самолеты до Симферополя, Краснодара, Махачкалы, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Казани.

Наиболее востребованными железнодорожными направлениями стали столица государства, Санкт-Петербург, а также Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Адлер и Казань.

Отмечается, что во время пандемии коронавирусной инфекции жители России отдали предпочтение путешествиям по родной стране, чем поездкам за границу. При этом, по данным сервиса, осенью текущего года поездки по российской территории стали выгоднее, чем осенью прошлого года. Так, средняя цена билета на самолет в одну сторону составила всего 4 580 рублей, а это на 1 380 рублей меньше, чем год назад.

Уменьшилась также и стоимость поездок на поездах, правда не так значительно – всего на 130 рублей. Средняя цена на железнодорожный билет составила 2 240 рублей.

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