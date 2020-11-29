Служба безопасности Украины рассекретила документы о переписи населения 1937 года

СБУ рассекретила документы о переписи населения Украины 1937 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская Служба безопасности рассекретила документы о переписи местного населения 1937 года и обвинила руководство СССР в том, что они не отразили высокую смертность украинцев вследствие искусственно созданного голода. Сообщение пресс-службы СБУ распространили в воскресенье, 29 ноября.

- Миллионы жителей Украины погибли во время голодомора с 1932 по 1933 годы. Однако власти Советов не признали никаких намеков на искусственно созданный геноцид. Такую информацию мы получили, внимательно рассмотрев рассекреченные архивы, - утверждается в заявлении.

В СБУ отметили, что перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис тех лет. По полученным сведениями население Украины тогда составляло 29 миллионов человек. Советские демографы, как говорится в заявлении, ожидали, что на Украине должно было насчитываться на тот момент 35 миллионов жителей.

- И этот итоговый отчет не понравился руководителям компартии. Поэтому организаторов всесоюзной переписи обвинили в получении искусственно заниженных и искаженных цифр, а затем расстреляли, - заявили представители Службы безопасности Украины, пишет ТАСС.

Напомним, что с ноября 1998 года по указу украинского президента Леонида Кучмы каждый год в последнюю субботу ноября отмечают день памяти жертв массового голода. В общей сложности историки с Украины насчитали три периода голода: 1921-1923 годы, 1932-1933 годы и 1946-1947 годы. В это время, по их данным, погибли от четырех до восьми миллионов жителей Украины.