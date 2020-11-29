Восемь военных ранены из-за взрыва в центре Афганистана Фото: Александр КОЦ

Восемь афганских военнослужащих получили различные ранения из-за взрыва в городе Газни, которые расположен в центральной части Афганистана. Всех пострадавших уже госпитализировали в медицинские учреждения, сообщает в воскресенье, 29 ноября, местный телеканал Ariana News, ссылаясь на источники в сфере здравоохранения.

Взрывное устройство находилось в автомобиле, припаркованном рядом с базой вооруженных сил Афганистана. До взрыва на улице были слышны выстрелы.

Пока что ни одна террористическая организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность произошедшее.

Напомним, что накануне был убит физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны Ирана. Неизвестные обстреляли автомобиль ученого, очевидцы также сообщили о взрыве. В больнице вместе с Фахризаде умерли и его родственники, которые находились в машине.