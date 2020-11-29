В Роскачестве назвали способы распознать опасную воду в бутылках Фото: Александр ГЛУЗ

С каждым годом в России продается все больше питьевой воды в бутылках. Вместе с тем, увеличивается и количество подделок и организацией, которые производят некачественную бутилированную воду. Об этом сообщила в интервью изданию «Прайм» замглавы Роскачества Елена Саратцева.

- В первую очередь не следует пить воду, которая имеет нехарактерный цвет или неприятный запах. Такая вода, вероятнее всего испортилась, в ней превышено содержание микроорганизмов. Это может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, - объяснила эксперт.

Внимание нужно обратить и на саму бутылку: она должно быть герметично закрыта. Важен также материал, из которого она сделана, и цвет. Самая безопасная тара – стеклянная, поскольку из полимерной упаковки в воду при нагревании зачастую попадают вредные соединения. При этом в светлом стекле вода может «зацвести», если постоит на солнце.

Елена Саратцева отметила, что производители часто пытаются ввести свою покупателей в заблуждение, присуждает бутилированной воде свойства, которыми она не обладает.

- Маркировка должна содержать слово «природная», тогда оно регулируется законов. В противном случае возможна попытка обмана, - предупредила заместитель руководителя Роскачества.

Декларацию на питьевую воду различных фирм можно найти на информационном ресурсе Росаккредитации. Если такой документ имеется, то вода, вероятнее всего, не является подделкой. Кроме того, на некоторые воды (минеральную и лечебную) необходим также сертификат ЕАЭС.