При взрыве в афганском Газни погибли 27 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число погибших в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в афганском городе Газни увеличилось до 27 человек. Об этом в воскресенье, 29 ноября, пишет агентство Ariana News, ссылаясь на свои источники.

Взрывное устройство, размещенное в автомобиле, сработало около базы вооруженных сил Афганистана. До взрыва на улице города была слышна стрельба, однако связана ли она с инцидентом, пока что не известное. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв. По данным местных СМИ, все жертвы и пострадавшие - военнослужащие афганской армии.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центральной части Афганистана пострадало по меньшей мере восемь афганских военнослужащих. Чуть позже число раненых увеличилось до 17 человек. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.