В центре Киева на журналистку напали в прямом эфире Фото: REUTERS

В центре Киева на журналистку украинского телеканала NewsOne напали, когда она работа в прямом эфире во время церемонии чествования памяти жертв голодомора. Об этом сообщается на сайте телеканала в воскресенье, 29 ноября.

- Неизвестный совершил нападение на журналистку Виолетту Товкес во время ее работы в прямом эфире. Мужчина выбил из рук нашего корреспондента микрофон и траурную свечу, после чего начал кричать и убежал, - говорится в сообщении.

Руководство телеканала потребовало от местных правоохранительных органов организовать поиски и поимку нарушителя, а также сообщило, что нападение на Товкес – очередное доказательство незащищенности украинских работников средств массовой информации и «плачевной ситуации со свободой слова на Украине».

- Мы будем принимать все возможные меры, чтобы быстро найти и наказать виновника инцидента. Журналисты должны иметь возможность спокойно и безопасно выполнять свою работу, - подчеркнули руководители NewsOne.

Вчера, 28 ноября, в Киеве чествовали память жертв голодомора 1932–1933 годов. СБУ сегодня рассекретила документы о переписи местного населения 1937 года и обвинила руководство СССР в том, что они не отразили высокую смертность украинцев.