Доктор Мясников предупредил о приближении новой смертельной эпидемии Фото: Иван МАКЕЕВ

В преддверии серьезных эпидемий с большим уровнем смертности ученые со всего мира должны объединиться, чтобы создать эффективную универсальную вакцину. Об этом в воскресенье, 29 ноября, заявил известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

Доктор напомнил, что начался сезон гриппа. При этом людям угрожают сразу несколько штаммов заболевания.

- Нужна универсальная вакцина против гриппа. Нам грозит именно он, «птичий» или «свиной» рано или поздно гром грянет. Вирусологи предупредили, что серьезная эпидемия в паре мутаций от нас, - написал Мясников.

Врач отметил, что в Китае уже неоднократно фиксировали мутации гриппа, который передается человеку от птиц и свиней. При этом люди, по мнению телеведущего, к грядущей пандемии совершенно не готовы, поскольку эффективную вакцину, способную побороть сразу несколько заболеваний, ученые пока что не разработали.

- Если придет вирус, у которого смертность превысит 35-40 процентов, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей. Я к тому, что нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины, обеспечить это деньгами, - предупредил Александр Мясников.

Ранее доктор уже предупреждал о серьезной угрозе эпидемии гриппа, которая придется на смену пандемии коронавируса. По словам врача, возникнет она в Бразилии, откуда распространиться на другие страны.