Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионеров в России хотят проверить на наличие дополнительных ходов в следующем году. Такая мера позволит восстановить законность получения пенсий и выплат, что положительно отразится на состоянии пенсионной системы. Об этом рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью «Прайм».

В ходе проверки специалисты также проанализирую данные о месте жительства пенсионеров, которым положены повышенные выплаты в северных регионах и тех, за кого пенсию получают по доверенности другие люди. При этом проверка в 2021 году затронет и тех россиян, которые получают пенсию за рубежом.

- После этого проверят правильность пенсионных начислений, ведь, с одной стороны, россияне могут недополучать определенную часть пенсий, а с другой у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удается возместить. В результате соответствующих проверок найдутся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, - объяснила Людмила Иванова-Швец.

Доцент добавила, что проверки пенсионеров на дополнительные доходы помогут сократить количество претензий и обращений по пенсионным выплатам в стране.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, по данным замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике, страховые пенсии для неработающих пенсионеров в 2021 году проиндексируют на 6,3 процента. Это почти в полтора раза превысит размер инфляции в России.