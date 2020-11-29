В России увеличили квоты на ввоз и производство обезболивающих Фото: Иван МАКЕЕВ

Российское правительство увеличило квоты на ввоз и производство на территории государства обезболивающих препаратов. Выросли квоты и на их хранение, сообщила пресс-служба кабинета министров в воскресенье, 29 ноября.

Отмечается, что теперь в России станут производить больше обезболивающих, которые содержат в себе оксикодон, ремифентанил и фентанил. Именно поэтому власти приняли решение увеличить квоты на их ввоз, производство и хранение.

Так, квоты по оксикодону увеличатся в 2,5 раза: с этим веществом российские специалисты собираются выпустить два новых медицинских препарата. Разработка их состава и подготовка необходимых для этого технологий уже началась.

Квоты на ввоз ремифентанила вырастут более чем в семь раз. Данное вещество в других странах применяют в анестезиологии, поскольку оно более эффективное, по сравнению с предшественниками. В России в ближайшем будущем начнут производить его аналог, доклинические испытания препарата начнутся в 2021 году.

На фентанил квоты вырастут в 1,5 раза. Лекарство, имеющее в составе данное вещество, уже производят в РФ, однако в следующем году объемы производства планируют увеличить в несколько раз.

В правительстве страны подчеркнули, что квоты на ввоз, производство и хранение веществ государство устанавливает в целях безопасности.

Ранее российский кабмин расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Список пополнился 25 новыми наименованиями, включая вакцины от коронавирусной инфекции.