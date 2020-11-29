Эксперты рассказали, на что мамы в России тратят деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские папы оказались значительно щедрее мам: они переводят своим детям в среднем втрое больше денег. Об этом свидетельствует исследование специалистов банка «Русский стандарт», пишет издание РИА новости в воскресенье, 29 ноября.

Эксперты проанализировали данные о переводах матерей и отцов на карты детей и подростков. Оказалось, что 83 процента таких переводов пришлось именно на щедрых папа, мамы же прислали своим детям только 17 процентов денег.

- Средний чек одного перевода у пап составил более 3,5 тысячи рублей, а у мам всего лишь 1 126 рублей, - отмечается в исследовании.

Аналитики также подготовили отдельную статистику ко Дню матери и составили топ-5 категорий онлайн-трат по картам мам в России. Первые места в перечне заняли покупка железнодорожных билетов и оплата такси, покупка одежды и обуви, еда в супермаркетах, хобби и детские товары.

По офлайн-тратам топ-5 выглядит несколько иначе: первое место в нем заняли продуктовые магазины, далее следует рестораны, фастфуд, доставка еды, больницы, личный и общественный транспорт и различные товары для дома.