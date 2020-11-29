В Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Сингапура, которая болела коронавирусной инфекцией во время беременности, родила младенца, у котором нашли врожденные антитела к заболеванию. Об этом сообщается издание Straits Times в воскресенье, 29 ноября.

У 31-летней Селин Нг-Чен заражение коронавирусом обнаружили в марте. Тогда девушка была на десятой неделе беременности. Болезнь у нее проходила в легкой форме, однако на фоне беременности врачи все-таки положили ее в медицинское учреждение. В этом месяце Селин Нг-Чен родила абсолютно здорового мальчика. Медики решили проверить его на наличие коронавируса, но вместо инфекции нашли антитела к ней.

- Врач сказал, что мои антитела к коронавирусу уже исчезли, однако они есть у моего новорожденного сына. Предполагают, что я передала ему свои антитела во время беременности, - рассказала женщина.

Издание отмечает, что в Сингапуре это уже не первый случай: в апреле этого года местная жительница Наташа Линг также родила ребенка с антителами после того, как перенесла коронавируса на 36-й неделе беременности.

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом женщины могут передавать детям антитела к вирусу с грудным молоком, однако они разрушаются, как только мать перестает кормить ребенка.

Как писал сайт kp.ru, в России, к счастью, прекратилась передача ВИЧ-инфекции от матери к новорожденным. Сейчас врачи фиксируют минимальное количество таких случаев на территории страны.