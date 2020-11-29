Коронавирус протекает легче при повторном заражении, сообщил ученый Фото: Иван МАКЕЕВ

Перенесший коронавирусную инфекцию человек может заразиться повторно, однако болезнь будет протекать в более легкой форме. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

- Можно заболеть два раза. Первый раз поймать инфекцию очень просто, ведь у человека еще не было антител к ней. Потом антитела появляются и остаются в организме. Доказать, что была вторая встреча, что антител стало больше, намного сложнее. В среднем повторные инфекции протекают легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям, - объяснил эксперт в интервью телеканалу «Россия-24».

Александр Лукашев отметил, что около трети населения Земли уже защищены от коронавирусной инфекции благодаря лимфоцитам, которые остались в организме людей после заражения другими вирусами. Именно поэтому, по словам ученого, люди переносят коронавирус по-разному.

Вирус продолжит циркулировать и через несколько лет, однако проблема потеряет свою актуальность, считает эксперт.

Как сообщал сайт Kp.ru, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 62 миллионов человек. В России этот показатель достиг 2 269 316 случаев заражения, умерли в стране 39 527 человек, излечились 1 761 457.