За неделю в России умерло больше пациентов с COVID-19, чем за весь август Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество выявленных за минувшую неделю в России случаев заражения коронавирусной инфекцией почти сравнялось с итогами сентября, а число умерших от заболевания оказалось больше, чем за весь августа. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с пандемией.

За минувшую неделю, с 23 по 29 ноября в стране выявили 179 987 новых случаев коронавируса, то есть на десять процентов больше, чем на прошлой неделе. Данный показатель почти сравнялся с итогами сентября, когда врачи зафиксировали 180 967 новых инфицированных.

Всего с начала пандемии в России коронавирус подхватили 2 269 316 человек (более 1,5 процента населения).

С 23 по 29 ноября оперативный штаб сообщил о 3 348 летальных исходов из-за коронавируса, что стало максимумом с начала эпидемии в России. За одну неделю в стране умерло больше пациентов с коронавирусом, чем за весь август 2020 года. С 1 по 30 августа штаб отчитался о 3 213 умерших.

Ситуация с пандемией в России остается напряженной, однако в стране активно разрабатывают и тестирую эффективные вакцины от заболевания. Так, эффективность вакцины «Спутник V» от центра Гамалеи уже превысила 95 процентов. Результаты российской вакцины оказались выше, чем ее зарубежных конкурентов.

Кроме того, несколько дней назад в России началась третья фаза испытаний вакцины «Вектора» от коронавирусной инфекции. В исследования препарата «ЭпиВакКорона» примут участие добровольцы в возрасте от 18 лет.