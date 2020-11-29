Психолог посоветовал, как настроиться на новогодние праздники в пандемию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Этот год выдался для всех, мягко говоря, тяжелым. Пандемия коронавирусной инфекции, введение меры безопасности, экономические трудности сильно повлияли на людей. Однако скоро наступит новый год и уже пришло время настраивать себя на счастливые новогодние праздники. Как сделать это на фоне эпидемии, посоветовал в эфире Радио «Комсомольская правда» доктор социальной психологии, профессор Сколковского института науки и технологии Максим Киселев.

- Дело всегда в нас самих. Конечно, этот год реально тяжелый, и тяжел для каждого по-своему. В силу этих обстоятельства трудно с работой, многие, к несчастью, потеряли своих близких. Но все зависит от того, как мы относимся к миру и к себе самим. Зависит то самое состояние радости, будем ли мы радостны, будем ли мы встречать Новый год с этими новыми надеждами и с тем, что он будет куда более счастливым, чем год уходящий, - отметил психолог.

Эксперт заявил, что причин для оптимизма намного больше, чем кажется на первый взгляд: в скором времени появится не только российская вакцина от коронавируса, но и зарубежные препараты, количество переболевших и выздоровевших людей будет складывать коллективный иммунитет и пандемия, которая принесла столько проблем, пойдет на спад. Надежды в грядущем году связаны и с отменой коронавирусных ограничений.

Максим Киселев отметил важность этого оптимизма, ведь если люди будут видеть только плохие перспективы, то и 1 января «просыпание не принесет большой радости».

- Если смотреть в будущее и видеть, что там есть свет в конце тоннеля, и там будет лучше, чем было до этого, то настроение и состояние будут другими, - подчеркнул психолог.

Доктор социальной психологии добавил, что очень важно радоваться жизни, несмотря на тяжелые обстоятельства. При этом у каждого человека свой рецепт радости: кому-то поможет пробежка по магазинам, кто-то будет радоваться тому, что удастся на Новый год собраться семьей.