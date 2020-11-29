Мария Захарова взяла собаку из приюта. Фото: Facebook Марии Захаровой

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова взяла себе домой собаку из приюта. О счастливом пополнении семьи дипломат рассказала на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье, 29 ноября.

По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, собаку нашли под бетонной плитой волонтёры. Некоторое время беспризорник находился в приюте. О подробностях Мария Захарова обещала рассказать позже.

- Потом расскажу и про то, как их нашли под бетонной плитой волонтеры, и как перевезли в приют. А пока едем домой и придумываем имя, - написала она, поблагодарив неравнодушных волонтеров, спасших маленькую жизнь.

К посту с радостной новостью Мария Захарова приложила фотографию нового члена семьи. На фото видно небольшую черно-белую собаку с ярко выраженной гетерохромией: один глаз у животного черный, а другой голубой.