В ночном небе над Японией засняли яркий метеор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очень яркий метеор, называемый болидов, был снят на видео в ночном небе над западной частью Японии в минувшую ночь на воскресенье, 29 ноября. Об этом сообщает телевизионные канала NHK.

Многочисленные видео с яркой падающей звездой местные жители также опубликовали на своих страницах в Twitter и Facebook. На кадрах видно, как метеор несколько секунд движется по направлению к Земле, оставляя за собой яркий след, а затем исчезает яркой вспышкой, озарившей ночное небо.

Метеор несколько секунд движется по направлению к Земле, оставляя за собой яркий след, а затем исчезает яркой вспышкойФото: кадр из видео NHK.

- Этот болид можно отнести к так называемому классу полной луны, судя по тому, на сколько ослепительной была вспышка, - сообщил эксперт музея Хирацука, который специализируется на метеорах. Его слова приводит общественное телевидение Японии.

Местные специалисты считают, что прогнозировав видеозаписи с падением болида, можно рассчитать траекторию его полета и даже установить происхождение космического объекта.