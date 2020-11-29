В России подорожало вторичное жилье Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне все чаще отдают предпочтение вторичному жилью, поскольку на фоне резкого подорожания «первички» не могут позволить себе квартиры в новых домах. Увеличение спроса на «вторичку», в свою очередь, неизбежно привело к тому, что и такие квартиры начали дорожать. Об этом в воскресенье, 29 ноября, пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ЦИАН.

По итогам ноября 2020 года средняя стоимость одного метра вторичного жилья составила 81 900 рублей, что на два процента больше, чем было месяцем ранее.

Эксперты отмечают, что сейчас наиболее удачное время для собственников, которые хотят продать квартиру, однако уже в начале следующего года они прогнозируют сезонное снижение спроса. Конкуренция со стороны первичного рынка станет более заметной.

Значительный рост стоимости «вторички» аналитики отмечают в крупных российских городах. Так, на территории Казани по итогам текущего месяца вторичное жилье подорожало на 3,5 процента, в Нижнем Новгороде — на 3,2 процента, в Омске на 4,3 процента. Повышение цен на такое жилье на территории Санкт-Петербурга в ноябре составило целых шесть процентов.

При этом количество ликвидных объектов на рынке продолжает сокращаться вместе с доходами населения, поэтому продавцы могут пойти на уступки в скором времени. В настоящее время росту цен способствует так называемый «деловой» сезон, повышение доступности ипотеки и девальвация рубля, которые подталкивают жителей России скупать квартиры в инвестиционных целях.