Игорь Сечин спрогнозировал колебания цен на нефть Фото: REUTERS

Колебания цен на нефть в ближайшем будущем будут зависеть от действий крупных игроков на рынке и уровня спроса на энергетические ресурсы. Об этом сообщил в воскресенье, 29 ноября, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

- Ситуация на нефтяном рынке будет зависеть от скоординированных действий участников и уровня потребления топлива. Китайский рынок уже показывает восстановление спроса и рост экономики, Китай успешно справился с коронавирусом, поэтому там экономика растет. Для нас это большой рынок. Мы поставляем каждый год 60 миллионов тонн нефти китайским потребителям, - объяснил эксперт в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, что ОПЕК в своем отчете на ноябрь значительно ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в этом году на 0,3 миллиона б/с. Спрос ожидается на уровне 90 миллионов б/с. Снижение связали с уменьшением спроса на нефть в странах ОЭСР и новыми ограничениями, которые ввели некоторые страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал спад российской экономики на 4,5 процента и увеличение количества людей с маленькими доходами на один миллион человек.