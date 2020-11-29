В Англии уничтожат более десяти тысяч индеек из-за вспышки птичьего гриппа

В Англии уничтожат более десять тысяч индеек из-за вспышки птичьего гриппа Фото: Мария АНАНОВА

Власти Великобритании поручили уничтожить более 10,5 тысяч индеек на фоне вспышки птичьего гриппа на птицеферме в графстве Северный Йоркшир. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщили представители местного министерства охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития.

- На индюшиной ферме недалеко от города Норталлертон 28 ноября был выявлен штамм птичьего гриппа H5N8. Все 10,5 тысяч птиц на этой ферме будут уничтожены, чтобы остановить распространение заболевания, - говорится в сообщении ведомства.

Власти королевства уверены, что данные вспышка гриппа вспышка не повлияет на наличие индейки в продовольственных магазинах в преддверии Рождества и Нового года.

О вспышках птичьего гриппа в Европе заявили власти Германии, Франции, Бельгии, Норвегии и Нидерландов. Они для борьбы с заболевание поручили уничтожить более 200 тысяч куриц. Власти японской префектуры Кагава на острове Сикоку приняли решение уничтожить 845 тысяч кур из-за двух новых вспышек заболевания, из-за которых уже погибли люди.