Врач назвал способ выявить поражение легких при отсутствии симптомов коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Единственный способ выявить поражение легких при бессимптомном течении коронавирусной инфекции назвал профессор МГУ имени Ломоносова, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, речь может идти только о проведении компьютерной томографии (КТ).

«Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса, тут только КТ делать», - приводит слова эксперта Ura.ru.

Аграновский уточнил, что поражение легких может проходить без симптомов у многих людей, поэтому можно только надеяться, что его степень будет небольшой.

Врач отметил, что российская медицина не может оказать помощь многим носителям коронавирусной инфекции, поскольку при легком или бессимптомном течении коронавируса пациентам не следует требовать госпитализации, поскольку нагрузка на систему здравоохранения велика из-за тех, кто переносит болезнь в тяжелой форме.