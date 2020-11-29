Белорусские правозащитники сообщили о задержании 26 участников акции протеста

В стране проходит «Марш соседей» Фото: REUTERS

В воскресенье, 29 ноября, в Белоруссии провели задержания участников акции протеста. Правозащитники сообщили о задержании правоохранителями 26 человек в ходе начавшегося в стране «Марша соседей».

Не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна» опубликовал на своем сайте список имен задержанных. По состоянию на 14:40 московского времен в нем числятся 26 человек.

По данным правозащитников, среди задержанных есть член Экономической группы белорусского Координационного совета (КС) оппозиции Дмитрий Крук, о задержании которого также сообщил Telegram КС.

В ГУВД Минска пока не комментируют происходящие в белорусской столице протестные акции.

Как писал сайт kp.ru, в связи с грядущей акцией протеста сегодня, 29 ноября, в центр Минска выдвинулись спецтехника, военные грузовики, автозаки и водомет. В белорусской столице уже перекрыли несколько станций метро. Так закрыт вход на станции «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига».

Напомним, несанкционированные акции протеста в Белоруссии проходят уже несколько месяцев после оглашения итогов выборов президента 9 августа. Особенно массовые акции проходят в выходные дни.