В Госдуме опровергли сообщение о дополнительных проверках пенсионеров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В следующем году проверка российских пенсионеров на наличие дополнительных доходов не планируется. Об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, отметив, что Пенсионный фонд России (ПФР) в 2021 году продолжит работу в обычном режиме.

Исаев заявил, что заявление о проверках вызвала в Госдуме «обеспокоенность и удивление». Депутат сообщил, что были отправлены запросы в Пенсионный фонд и Министерство труда, а он лично разговаривал на данную тему с главой ПФР Максимом Топилиным, и с замглавы Минтруда Андреем Пудовым.

«Нас заверили, что никаких таких фронтальных проверок не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как работал, работает сейчас, так и будет работать в обычном режиме в 2021 году», - приводит ТАСС слова депутата, который назвал подобную новость «более чем странной информацией».