США признали неспособными остановить строительство «Северного потока-2» Фото: REUTERS

Вашингтон признали неспособным заморозить строительство трубопровода «Северный поток - 2» при помощи ограничительных мер.

Как передает Bloomberg, на данный момент реализации проекта мешают три проблемы, среди которых необходимость найти трубоукладчик для завершения строительства, оформление страховки получение сертификата о безопасности проекта и его соответствии нормам Европейского союза.

«В целом, "Северный поток — 2" еще можно достроить к лету 2021 года и получить все необходимые сертификаты для поставок газа следующей зимой», - считает старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава.

По словам эксперта, Вашингтон, должен понять, что санкции уже не смогут остановить проект. Яфимава отметила, что ужесточение ограничений в отношении «Северного потока – 2» и участников проекта может только затянуть сроки завершения строительства. При этом, «Газпром» сможет найти возможности преодолеть препятствия.

Напомним, накануне норвежская компания Det Norske Veritas заявила, что не отказывается от сертификации «Северного потока – 2», несмотря на угрозы американских санкций относительно инспектирования судов, обслуживающих проект. Тем не менее компания прекратит работы, связанные с морскими судами.