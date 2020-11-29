«Уши замерзнут»: Путин сделал замечание чиновникам без шапок

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время телемоста по ситуации в Усолье-Сибирском сделал замечание чиновникам, которые сняли шапки. В Иркутской области тогда было минус 20 градусов.

В Иркутской области тогда было минус 20 градусов.

Участие в телемосте с президентом российским лидером приняли вице-премьер Виктория Абрамченко, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, и мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин. На показанных телеканалом «Россия 1» кадрах видно, что в общении с главой государства чиновники поспешили снять головные уборы и убрать с головы капюшоны, что заметил президент.

Путин сделал замечание чиновникам без шапок

«Зря вы там шапки снимаете... Наденьте шапки, холодно - уши замёрзнут. Серьёзно, оденьтесь. Ну что вы. Заболеете ещё, не хватало», - отметил Путин

Как потом объяснил мэр Усолья-Сибирского, тогда в Иркутской области «было холодно», однако «полчаса потерпеть можно».