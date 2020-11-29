Суд в Аргентине постановил провести обыск в доме и клинике личного врача Марадоны

Диего Марадона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Аргентине распорядился провести обыски в клинике и в доме Леопольдо Луке, который был личным врачом знаменитого футболиста Диего Марадоны.

Как передает телеканал TN, прокуроры намерены выяснить, был ли спортсмен лишен должной помощи и было ли тем самым совершено убийство. В ходе обыска изымаются документы, связанные с историей болезни Марадоны, а также профессиональной деятельностью медика.

Напомним, знаменитый футболист ушел из жизни 25 ноября в возрасте 60 лет. Незадолго до смерти спортсмен попал в больницу с обезвоживанием, но у него обнаружили гематому в головном мозге, врачи сделали ему операцию, однако Марадона скончался через две недели.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилось сообщение, что аргентинские власти начали расследование обстоятельств смерти спортсмена. Незадолго до этого, бывший врач футболится Альфред Кахе заявил, что Марадону не лечили должным образом. По его словам, ему не провели должным образом сердечно-сосудистое обследование.